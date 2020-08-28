Sıcak hava geliyor!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilimizde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor” ifadelerine yer verildi.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!

Meteorolojiden yapılan uyarıda hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların ilimizde Cumartesi günü en düşük 14 en yüksek 31, Pazar günü en düşük 18 en yüksek 33, Pazartesi günü en düşük 15 en yüksek 33, Salı günü ise en düşük 17 en yüksek 34 derece olması bekleniyor.

Bölgemizdeki il merkezlerinde ise hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Ankara 32-36, Kırıkkale 33-38, Çankırı 33-38, Düzce 33-38, Zonguldak 27-30, Bartın 32-36, Karabük 33-38 derece.