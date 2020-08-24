Haber: C. Kutay Aykan

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu, ilimizde etkili olan sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklama sıcak çarpmasının belirtilerine dikkat çekerek vatandaşları önlem almaya davet etti.

Erkoçoğlu açıklamasında, “Sıcak havalara dikkat. Sıcak çarpması özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilir. Peki sıcak çarpması nedir? Kimler risk altındadır? Sıcak çarpmasının nedenleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir ve sıcak çarpmasından nasıl korunabiliriz? Sıcak çarpması, vücudun soğutma mekanizmalarının ısının üstesinden gelemediği ve yetişkinlerde genellikle 40 C'nin ve çocuklarda 40.5 C'nin üzerinde yüksek çekirdek ısısına neden olduğu bir durumdur. Sıcak çarpması tıbbi bir acil durumdur. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar sıcak çarpması için daha yüksek risk altındadır. Sıcak çarpmasının başlıca nedeni, yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak ve/veya sıcak havalarda yorucu faaliyetler yapmaktır. Bunun dışında vücudun sıvı kaybı (dehidratasyon), güneş yanıkları, nefes almayan sıkı kıyafetler, alkol ve bazı ilaçlar sıcak çarpmasında rol oynayabilir. Sıcak çarpmasının bir diğer önemli nedeni de çocukların kapalı bir araç içerisinde bırakılmasıdır” dedi.

“HEMEN 112 ARANMALIDIR”

Sıcak çarpmasının erken belirtilerinin kas krampları ve bunu takip eden bitkinlik ve aşırı terleme olduğunu söyleyen Erkoçoğlu açıklamasının devamında, “Bu aşamadan sonra baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı ve hızlı soluk alıp verme görülür. Sıcağa maruziyet devam ederse vücut sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkar. Hastalar bilinç bulanıklığı, nöbetler, koma ve ölüm görülebilir. Sıcak çarpması tıbbi bir acil durumdur; bu durumun herhangi bir belirti veya semptomu olması durumunda hemen 112 aranmalıdır. Bu arada, kişiyi soğutarak hemen ilk yardıma başlanmalıdır. Kişiyi gölgeye veya klimalı bir binaya taşıyın. Sıkı kıyafetleri çıkarın. Üzerine ıslak bezler koyarak buharlaşma ile soğutmadan faydalanın. Eğer vantilatör var ise karşına koyun ve çalışırken üzerine su püskürtün. Koltuk altlarına, kasıklarına ve başına buz torbası koymak soğumaya yardımcı olur” diye konuştu.

“YORUCU AKTİVİTELERDEN KAÇININ”

Sıcak çarpmasının önlenebilir olduğuna dikkat çeken Erkoçoğlu, alınabilecek önlemlerle ilgili olarak ise şunları belirtti: “Buharlaşmaya izin veren bol, açık renkli giysiler giyin. Bol su tüketin; seyrek idrara çıkıyorsanız veya idrar konsantre ise, daha fazla sıvı alımına ihtiyacınız var demektir. Günün en sıcak bölümünde yorucu aktivitelerden kaçının. Isıya bağlı hastalık için risk faktörleriniz varsa dış mekan aktivitelerini birkaç gün veya daha uzun süreyle sınırlandırın. Kas krampları hissederseniz veya kendinizi zayıf hissederseniz, derhal aktiviteyi durdurun ve soğumaya bırakın. Alkolden kaçının. Sıcak güneşli alanlardan kaçının ve park halindeki bir arabaya oturmayın. Bebekleri, çocukları veya evcil hayvanları araçlarda bırakmayın.”