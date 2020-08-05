Sıcak havaya dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilimiz Bolu’nun hava tahmin raporunu açıkladı. Meteorolojik verilere göre ilimizde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının ortalama 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Bolu’da Perşembe günü en düşük sıcaklık 15 en yüksek sıcaklık ise 33 derece olacak. Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece olması beklenen ilimizde sıcaklığın gün içerisinde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hava tahmin raporuna göre Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın 33 derece olması beklenirken Pazar ve Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğiz. En düşük sıcaklık Pazar günü 16, Pazartesi günü 15; en yüksek sıcaklık Pazar 30, Pazartesi 29 derece olacak.

Öte yandan sıcak hava dalgası dolayısıyla meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ve güneşin en dik konumda olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.