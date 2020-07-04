Sıcak havaya dikkat!

Haber: N: Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 7 derece seyredeceği öngörülüyor. Meteorolojiden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemizin, Basra Alçak basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimleri dışında yurtta yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görüleceği, diğer yerlerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji verilerine göre ilimiz Bolu’da sıcaklıkların 4 Temmuz’da en düşük 14 en yüksek 31, 5 Temmuz’da en düşük 14 en yüksek 32, 6 Temmuz’da en düşük 15 en yüksek 33, 7 Temmuz’da en düşük 19 en yüksek 33 ve 8 Temmuz’da ise en düşük 18 en yüksek ise 31 derece olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada vatandaşlar mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmaları ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmamaları konusunda uyarıldı.