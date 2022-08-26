Sıcak ve nem vatandaşı bezdirdi

Haber: Süleyman Kurt

Denize kıyısı olan şehirlerde nem oranı yüzde 90 seviyelerini aşarken iç bölgelerde de benzer oranda nem görülmesi şaşırttı. Deniz sahilinde olmamasına rağmen nem oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 70’i aşan Bolu’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 31 dereceye kadar ulaşmıştı. Yağmurun beklendiği son günlerde hava sıcaklıkları normal seyrederken vatandaş da deyim yerindeyse nefes aldı.

İlk kez böyle bir şey görüyorum;

Emrullah Elikkaya hissedilen neme alışık olmadığını belirterek “Bolu’da alışık olmadığımız bir sıcak. Burada kuru sıcağa alışmıştık, fakat bu kadar nem çok fazla bunalttı. Nefes almakta güçlük çektiğimiz anları hatırlıyorum. Evde yaşlılarımızı daha da zorlandı. Hani deniz kenarında olmamıza rağmen bu kadar nemi yadırgadık. Dışarı çıkmamaya dikkat ettik. Bol sıvının yanı sıra çok fazla sıvı içerine karpuz, kavun gibi meyvelerden tükettik. 12.00 ve 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmadık. Evden çıkmamaya dikkat edip güneşten uzak durmaya çalıştık” diye konuştu.

Kış gelecek artık;

Sekiz yıldır taksi esnaflığı yapan Veli Albayrak ise sıcak ve nem hakkında şöyle konuştu;

“Açıkçası genellikle çalışıyoruz bu sıcaklarda ama bugün daha bir sıcak. Mümkün mertebe evde kalmak daha doğru olacaktır. Korunmak için bol bol su içtik ve duş almaya özen gösterdik. Çünkü Bolu klima kullanımı için çokta uygun bir şehir değil. Önümüz artık kış, ağustos ayının da yarısı yaz yarısı kış derler Bolu’da kış için 10 günlük bir zaman kaldığını düşünüyorum.”

Günde 5 litre su az geliyor;

Necmi Tuncay ise sıcaktan korunmak için bol bol su tükettiğinin altını çizdi. Günde 5 litre su içtiğini söyleyen Tuncay, “Gölgelerde zaman geçirmeye dikkat ettim çünkü evin içerisi de dışarısı da çok sıcak. İşimiz gereği sürekli dışardayız. Suyu çok içiyorum. Günlük bana 5 litre su az geliyor. İşlerimiz çok güzel. Bolu halkı zaten gezmeyi çok sever” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 16:46