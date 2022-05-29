Sıcak ve yağışlı hava bizleri bekliyor!

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Bolu’da sıcaklıklara yönelik uyarılarda bulunmuştu. Vatandaşları güneş altında uzun saatler geçirmemeleri konusunda uyaran Meteoroloji, sıcaklıkların Bolu’da 32 dereceyi aşabileceğini kaydetmişti.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmeler ilimiz için şu şekilde;

29 Mayıs Pazar, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 31 derece,

30 Mayıs Pazartesi, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 32 derece,

31 Mayıs Salı, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 27 derece,

1 Haziran Çarşamba, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 26 derece,

2 Haziran Perşembe, Az Bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 28 derece olmasını bekleniyor.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.