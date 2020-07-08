Sıcaklar arttı, yılanlar meydana çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının arttığı ilimizde yılanların çeşitli bölgelerde ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle park ve bahçe alanlarında ortaya çıkan yılanları gören vatandaşlar korku içinde itfaiye ve zabıta ekiplerine haber veriyor.

Son olarak Kılıçaslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında, Masal Parkı yakınlarında mahalle sakinleri tarafından fark edilen yılan korkuya sebep oldu. Yılanı gören mahalle sakinleri panik içerisinde durumu yetkililere haber verdi.

Daha önce de aynı mahallede bulunan bir park alanında ortaya çıkan yılan vatandaşları tedirgin etmiş ve belediye ekipleri yılanı doğal ortamına taşımak için çalışma başlatmıştı. Öte yandan geçtiğimiz hafta da bir vatandaş evinde çıkan yılanı öldürmüştü. Hava sıcaklıklarının artmasının ardından yılanların sayısının arttığını belirten vatandaşlar, özellikle parklarda ve park çevrelerinde görülmesi dolayısıyla çocuklarını dışarı çıkartamadıklarını söylediler.