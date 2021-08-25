Sıcaklar kavurup geçecek

Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden Batı Karadeniz için aşırı sıcak uyarısı geldi.

Sıcaklar kavurup geçecek

Haber: Okay Özcan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, hava sıcaklıklarının giderek artacağını ve Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ile Kırıkkale mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği ifade etti. Çöl sıcaklarını aratmayan bu kavurucu sıcaklara karşın ise vatandaşlara,   “Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

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