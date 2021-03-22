Sıcaklı 15 derece birden düşecek!

Son bir haftadır yağmurlu havanın etkisi altına giren ilimiz Bolu’da Çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklı 15 derece birden düşecek!

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde etkili olan yağmurlu hava ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sıcaklığın gün içinde 15 dereceye kadar çıktığı ilimizde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın 15 derece birden düşmesi beklenen ilimizde, meteorolojik verilere göre Salı günü sıcaklık en düşük 5 en yüksek 7 derece ve hava karla karışık yağmurlu, Çarşamba günü en düşük -3 en yüksek 2 derece ve hava kar yağışlı, Perşembe günü en düşük -9 en yüksek 0 derece ve hava kar yağışlı, Cuma günü sıcaklık en düşük -5 en yüksek 1 derece ve hava kar yağışlı olacak.

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