Sıcaklık 10 derece düşecek

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek. Son günlerde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Cuma günü itibariyle sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi beklenen ilimizde etkili olacak kar yağışına karşı yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Meteorolojik verilere göre ilimizde hava önümüzdeki günlerde şu şekilde olacak:

7 Nisan Çarşamba parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık 6 derece

8 Nisan Perşembe yağmurlu, en yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık 8 derece

9 Nisan Cuma kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık -1 derece

10 Nisan Cumartesi kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık ise -1 derece