Sıcaklık 10 dereceyi bulacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz 10 gün boyunca bölgemiz ve ilimizde yaşanan çok düşük hava sıcaklıkları yerini artı derecelere bırakıyor. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar ilimizdeki en düşük sıcaklık 0 derece dolaylarında olacak. Bolu’da hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları 6 ila 10 dereceye dolaylarında olacak. Gece bile en düşük sıcaklık hafta boyunca hariç 0 derecenin altına düşmeyecek. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezi için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Salı ve Çarşamba günü 9 derece, Perşembe günü 2 derece, Cuma günü 0 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;