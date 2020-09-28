Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizde sıcaklık bir anda düşecek. Meteorolojik verilere göre sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte 29 Eylül Salı günü ve 30 Eylül Çarşamba günleri ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiye göre sıcaklıkların 29 Eylül Salı günü en yüksek 26 en düşük 15 derece, 30 Eylül Çarşamba günü en yüksek 20 en düşük 11 derece, 1 Ekim Perşembe günü en yüksek 21 en düşük 8 derece ve 2 Ekim Cuma günü ise en yüksek 23 en düşük 9 derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor.