Sıcaklık arttıkça yangın riski de artıyor

Haber: Uğur Balaban

Meteoroloji tarafından 06- 11 Eylül tarihleri arasında Bolu genelinde hava sıcaklığının 29 ile 32 derece artacağı ve nem oranının düşük olacağı belirtildi. Hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Oluşabilecek yangınlara karşı jandarma ve orman bölge müdürlüğü tedbirlerini arttırdı. Ekipler, ormanlarda ateş yakılmaması hususunda muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yaptı. Ekipler, orman içerisindeki devriyelerini de sıklaştırdı. İl genelinde 15 Eylül tarihine kadar teyakkuz seviyesinin artırıldığı belirtildi.

Hafta boyunca yükselmesi beklenen ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklığı 11 Eylül’de tavan yapacak. 11 Eylül Pazar günü ilimizde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkacak.