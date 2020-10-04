Sıcaklıklar 4-8 derece artacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Meteoroloji Müdürlüğünce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak İç Ve Batı Karadeniz bölümünde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren bölgemizin İç ve Batı Karadeniz bölümünde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Buna göre ilimiz Bolu’da hava sıcaklıklarının 5 Ekim Pazartesi günü en düşük 8 en yüksek 29, Salı günü en düşük 10 en yüksek 29, Çarşamba günü en düşük 11 en yüksek 28, Perşembe günü ise en düşük 12 en yüksek 27 derece olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar sıcak havaya bağlı olarak güneş çarpmasına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.