

Haber: Yasin Bilgi

Bolu’da haftasonuna doğru ise bayramın 3. gününde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Arife gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yurt genelinde Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yurt genelinde Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hala ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ilâ 12 °C üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 31-34 °C, Ankara’da 36-40 °C, İzmir’de 32-36 °C, Antalya’da 33-36 °C, Samsun’da 29-31 °C, Erzurum’da 30-34 °C, Diyarbakır’da 40-43 °C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bolu’da 3. Gün yağış bekleniyor

Buna göre Bolu ve çevresinde de Bayram süresince havanın şöyle olması bekleniyor:

19 Temmuz Pazartesi (Arife günü) çok sıcak en yüksek sıcaklık 36, en düşük 20 derece

20 Temmuz Salı (Bayramın 1. Günü) az bulutlu en yüksek sıcaklık 32, en düşük 17 derece,

21 Temmuz Çarşamba (Bayramın 2. Günü) parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 29, en düşük 17 derece,

22 Temmuz Perşembe (Bayramın 3. Günü) gökgürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 27, en düşük 17 derece

23 Temmuz Cuma (Bayramın 4. Günü) parçalı bulutlu en yüksek 26, en düşük 11 derece.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar; mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.