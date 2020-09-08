Sıcaklıklar düşüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Tüm yurdu etkisi altına alan ve uzun süredir etkisini kaybetmeden süren sıcak havalar önümüzde ki hafta itibariyle yerini serin havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15 günlük hava durumu tahmin raporuna göre cumartesi günü en sıcak gün olacak. Sıcaklık gün içerisinde en yüksek 30 derece olurken, gece en düşük 13 derece düzeylerinde seyredecek. Rapora göre ilimizde Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Pazar günü hava en yüksek 28 derece olurken, en düşük 13 derece olacak. Önümüzdeki Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması ve 22-23 derece düzeylerine inmesi bekleniyor.