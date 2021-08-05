Sıcaklıklar düşüyor

Haber: Yasin Bilgi

İlimizde son günlerde artış gösteren ve bunaltıcı olan hava hafta sonu yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM)’nin yaptığı hava durumu değerlendirmesine göre sıcaklık yaklaşık 9 derece düşecek. Bu haftaki hava tahmin raporuna göre ilimizde 7 Ağustos Cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre önümüzdeki 5 günün hava durumu;

05 Ağustos Perşembe Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek 33 derece

06 Ağustos Cuma Sıcak, sıcaklık en düşük 16 derece, en yüksek 35 derece

07 Ağustos Cumartesi sıcaklık en düşük 16 derece, en yüksek 26 derece

08 Ağustos Pazar Gök gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 14 derece 24

09 Ağustos Pazartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık en düşük 14 derece, en yüksek 26 derece olması tahmin ediliyor.