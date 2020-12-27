Sıcaklıklar yükseliyor

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından ilimizde bu hafta içi güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre hafta içi herhangi bir yağış beklenmezken sıcaklıklar sıfırın üstünde seyredecek. Meteorolojiye göre hafta içi parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

Hava tahmin raporlarında 28 Aralık Pazartesi en düşük 3 en yüksek 13, Salı günü en düşük 2 en yüksek 13, Çarşamba günü en düşük 2 en yüksek 14, Perşembe günü en düşük 3 en yüksek 13, 1 Ocak Cuma günü ise en düşük 2 en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.