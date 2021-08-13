Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji genel müdürlüğünün hazırladığı hava durumu raporuna göre ilimizde sıcaklar yeniden yükselecek.

Sıcaklıklar yükseliyor

Haber: Yasin Beykoz

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durumu tahmin raporuna göre gelecek hafta ilimizde sağanak yağış yerini parçalı buluta bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre bu hafta en yüksek sıcaklık 30 derece ile 17 Ağustos 2021 Salı günü olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz için 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

13 Ağustos Cuma günü, Gök gürültülü Sağanak Yağışlı, en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 24 derece           

14 Ağustos Cumartesi günü, Gök gürültülü Sağanak Yağışlı, en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık    24 derece

15 Ağustos Pazar günü, Gök gürültülü Sağanak Yağışlı, en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklık 25 derece           

16 Ağustos Pazartesi günü, Parçalı Bulutlu en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 27 derece

17 Ağustos Salı          günü, Parçalı Bulutlu, en düşük sıcaklık, 13 derece, en yüksek sıcaklık 30 derece

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