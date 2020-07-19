Sıcaklıklar yükseliyor!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkemizin Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada sıcak hava dalgası dolayısıyla vatandaşlar güneş çarpması gibi olaylara karşı uyarıldı.

SICAK HAVAYA DİKKAT

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki bir haftalık periyot içerisinde kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.