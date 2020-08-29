Sıcaktan bunalan Abant’a koştu

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde hava sıcaklığının 35 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar, Abant Tabiat Parkı'nı tercih etti. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelenler, girişte zaman zaman uzun araç kuyruklarına neden oldu. Serin havası ve doğasıyla tatilcileri cezbeden Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet turu atarak, faytona binerek, piknik alanlarında dinlenerek zaman geçiriyor.