Sıcaktan bunalanlar Gölcük'e akın etti

Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden vatandaşlar, gölün çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak bunaltıcı sıcak havalardan uzaklaştı.

Sıcaktan bunalanlar Gölcük'e akın etti

Türkiye genelinde son günlerde etkisini artıran sıcak havalar, özellikle çetin kış şartları sırasında adından söz ettiren Bolu'da yaşayanları bunalttı.

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Hafta sonunu fırsat bilenler, serinlemek için doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti.

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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, ormanlık alan içerisinde bulunan parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

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Bisiklet ve golf araçlarıyla manzara eşliğinde turlayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

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