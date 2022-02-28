Şiddet gösterince bıçakladım

Haber: Uğur Balaban

Olay, saat 01.30 sıralarında Bolu’nun Tabaklar Mahallesi İkizler sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi Nurhayat A. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Savcılıkta ifade veren genç kadın; “Birlikte yaşadığımız C.A. alkollü bir şekilde eve geldi ve bana neden yüzün gülmüyor diyerek şiddet göstermeye başladı. Birkaç kez bana vurdu, yere yatırıp darp etmek istedi. Bu arada fırsat bularak mutfağa giderek bıçağı aldım ve kendimi korumak amacıyla onu sırtından bıçakladım. Yaptığımdan çok pişmanlık duyuyorum. Ama o anda çok korktum” diye ifade verdiği öğrenildi.

Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinde sürdürülüyor. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu’nda ifadesi alınan Nurhayat A., “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan Savcılığa sevk edildi.