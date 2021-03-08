Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin’in yanı sıra partililer katıldı. Basın açıklamasına “Emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” diyerek başlayan Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, “Bugün bizler, yerkürenin bütün kadınları, dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur” ifadelerine yer verdi.

Ülke olarak kadın erkek eşitliği açısından nerede olduğumuza değinen Işın, “Dünya Ekonomik Forumu’nun2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre 153 ülke arasında 130.sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz, kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında her var olan gelir eşitsizliği, bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 43’e çıktı” dedi.

“ŞİDDET KADER DEĞİL, KEDERDİR”

Zuhal Toker Işın açıklamasının devamında, “iktidar temsilcileri ‘lebalep’ kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken, İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara, 8 Mart’ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yandan ise kadınlara şiddet uygulayanlar, elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar, saldırganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara ‘itaat et rahat et’ anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değil, kederdir” diye konuştu.

“EMEK BİZİZ, UMUT BİZİZ, MÜCADELE BİZİZ, HALK BİZİZ”

Kadının emeğini yok sayanlara haykırdıklarını belirten Işın son olarak ise, “Her kadın emekçidir, kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kaygısı verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak, bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Halkın iktidarını da bizler kuracağız kutlu olsun 8 Mart dayanışma olsun, yaşam olsun, cesaret olsun” dedi.