Şiddet mağduru kadınlar için dua okundu

Haber: C. Kutay AYKAN

Hatim duası MHP Bolu İl Başkanlığı parti binasında, kadın teşkilatlarının ve partililerin katılımı ile yapıldı. Dua sonrası bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Cihan Başaran, “Bütün dünyada kadına şiddetin hızla yükseldiği bir dönemde yaşıyoruz. Her gün şiddet gören bir kadın haberi ile üzülüyoruz. Her gün bir kadın cinayeti haberi ile canlarımız yanıyor. MHP Bolu Teşkilatları olarak ‘Kadına Şiddete Dur’“ demek için toplandık. Yarına umutla bakan insan hayatlar, maalesef ölümün soğukluğunda kaybolup gidiyor. Biz anne ve babalar olarak, evlatlarımızı birileri şiddet uygulasın, caniler öldürsün diye yetiştirmedik. Kızlarımız doktor olsun, öğretmen olsun, hemşire olsun ve topluma faydalı olsun istedik. Her şeyden önemlisi bizler kızlarımızı anne olsun diye yetiştirdik. Anne olarak topluma yeni bireyler kazandırsın diye büyüktük. Evlatlarımız gözümüzün bebeği ve yaşama gayemiz. Evlatlarımız için umutlarımızı, hayallerimizi yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok” dedi.

Başkan Başaran; açıklamasının sonunda; “MHP Bolu kadın kolları teşkilatımız, kadına şiddeti kınamak, şiddet mağduru olarak hayatını kaybetmiş kadınlarımızı anmak ve onların ruhlarını şad etmek için, Kuran’ı Kerim Hatmi Şerifi ve Yasin’i Şerifeler okudular. Hayatlarını kaybeden kadınlarımızın ruhlarına hediye ettiler. Biz de bu akşam hatim duamızı yaptık. Hayatını kaybeden kadınlarımıza, kızlarımıza, annelerimize rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Böyle anlamlı bir etkinliği düzenledikleri için MHP’li hanımefendilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum”