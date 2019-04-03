Şiddete hayır dediler iş bıraktılar

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 11.00’de bir araya gelen Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Faruk Karslı ile doktor üyeler, saat 11.00 ila 14.00 arası iş bıraktılar. Dernek Başkanı Karslı İl Sağlık Müdürlüğü önünde şu açıklamayı yaptı; “ 29.3.2019 tarihinde İzmir Bornova 29 Nolu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezinde N.E.Y. adlı kişi,eşinin ilaçlarını yazdırmak için ASM’ne başvurmuştur.Kişiye ‘’hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı ‘’ söylenmiştir.Bunun üzerine 11 kişi toplanarak geri gelmişler görevli 2 doktor,1 hemşireyi,doktorun eşi öğretmeni sopalarla darp etmişlerdir.Araya giren komşu esnafı,bekleyen hastalar ve eczane kalfası da darp edilmiştir. Saldırıya uğrayan kişilerin vücutlarında kırık,ekimozlar ve kafa travması mevcuttur.ASM ‘de de maddi hasar vardır. Hekimler hastasını görmeden kanunlar ve deontoloji gereği ilaç yazamazlar,reçete düzenleyemezler.Yapılan bu saldırı Sağlıkta Şiddet değil ASM basılarak uygulanan ‘’Sağlıkta Terör ‘’ dür.Kanunlara aykırı isteği yerine getirilmeyen şahıs ve toplanan 11 kişi sağlık personeline değil devletimize ,kanunlara, düzene şiddet uygulamışlardır” dedi.

Karslı açıklamasının son bölümünde; “Gerekli anayasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi noktasında yüce meclisimize ve sağlık bakanlığımıza sesleniyoruz: BU SON OLSUN !Bu vahim olayın tekrarlarının yaşanmamasını temenni ediyoruz ve yapılanları esefle kınıyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 14:09