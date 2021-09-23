Haber: Okay Özcan

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında Valilik Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman, Vali Yardımcısı Vekili Nurhalil Özçelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İI Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İI Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan katıldı.

SUNUM YAPILDI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nın kapsamı, hedefleri, amaçları, Aile içi ve Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Selma Alkın Karabıyık tarafından sunum yapıldı.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

‘’Şiddete Sıfır Tolerans’’ amacıyla hazırlanan kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında 4. Ulusal Eylem Planı adalete erişim, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, Toplumsal Farkındalık, Veri ve İstatistik başlıklarından oluşan Eylem Planı’yla, kadına yönelik her türlü şiddet olayının ve teşebbüslerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Diğer Kurul Üyelerinin de kendi kurumlarına ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmalarını aktardığı toplantıda, ilimiz genelinde gerçekleşen şiddete yönelik tüm unsurlar değerlendirildi.

ŞİDDET ZULÜMDÜR

Şiddetle topyekûn mücadele anlayışıyla hareket ederek meydana gelen veya gelebilecek her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerektiği çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bizler insan sevgisini temel alan, insanı bir emanet olarak gören, vicdanıyla merhamet medeniyetleri kurmuş ve aile temelimizi de bu değerler üzerine inşa etmiş bir toplumuz. Bu sebeple kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm canlılara şiddet eğiliminde olmak, sözlü ya da fiili bir eylemde bulunmak , güçlünün güçsüze uyguladığı zulümdür. Bizim görevimiz de tüm kurumlarımızla her türlü zulmün önüne geçip, mazlumun ve mağdurun yanında yer alarak gerekli yasal yaptırımları uygulamaktır” dedi.

Toplantıda Bolu Valisi Ahmet Ümit; kadına yönelik, aile içi veya dışı şiddet olaylarının öncelikle eğitim ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını, bu anlamda ilgili kurumlarımızda görevli sosyolog ve psikologlara çok büyük görevler düştüğünü, şiddetin temelinde yatan unsurların tespit ve tedavi edilmesi çalışmalarında bulunulmasını, ev, okul, camii gibi ortamlarda psiko-sosyal çalışmalara ağırlık verilmesini, hizmet içi eğitimlerin artırılmasını, tüm boyutlarıyla şiddet olayı vukû bulmadan önüne geçilmesi için sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini istedi.