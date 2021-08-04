“Şiddetle kınıyoruz”

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşayan günlerce bulunamayan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun yapılan araştırmalar sonucunda korkunç bir cinayetin kurbanı olduğu öğrenildi. TMMOB Bolu İl Koordinasyon KuruluAzra Gülendam Haytaoğlu’nun Katledilmesini şiddetle kınayarak basın açıklamasında bulundu. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu açıklamada;

“AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU`NUN KATLEDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!”

Antalya`da 5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu`nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizin acı bir gerçeğidir. Evrilmek istenen "Yeni Türkiye", kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincilleştirme ve yok saymanın sistematik hale getirildiği, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeğinin bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın cinayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı; bir ülke haline gelmiştir.Son bir yıldır pandemi sürecinde, kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın cinayetleri artmaya devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesinin feshine imza atanlar tarafından yapılan gerici açıklamalar, iş yerlerinde yaşanan taciz, mobbing, ekonomik, fiziksel şiddet, flört şiddeti, kadına yönelik taciz ve tecavüzün sıradanlaştırılarak yaygınlaşmasına çanak tutmaktadır. Gayet iyi biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ni iptal edenler içinde bulunduğumuz şiddet ortamının da sorumlusudur.

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak; Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katliamını ve bütün kadın cinayetlerini nefretle kınamaktayız. TMMOB yöneticileri ve üyeleri olarak kadın mücadelesinin yanındaolmaya, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır demeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.