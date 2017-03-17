Haber: Kasım ŞAHİN

Meteorolojinin tahminine göre 17 Mart cuma günü (Bu gün) kar yağışı altında olacak iller şunlar:

Bolu, Kastamonu, Karabük, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Erzurum, Hakkari ve Bitlis.

Meteoroloji'den gelen kuvvetli kar yağışı uyarısı şaşkınlık yarattı. Van, Bitlis, Hakkari ile Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bugün 7 ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, asıl fırtına yarın kopacak. Hava durumu tahminine göre de bu kar yağışı tipiyle birlikte ve yer yer çok kuvvetli olacak.