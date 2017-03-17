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17 Mart 2017 Cuma
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    • Şiddetli kar yağışı uyarısı

    Meteorolojinin tahminlerine göre bu gün Bolu’da şiddetli kar yağışı var. Yetkililer şiddetli kar yağışı nedeniyle özellikle yola çıkacak sürücüler ile vatandaşları uyararak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundular.

    17 Mart 2017 Cuma 09:09
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    Şiddetli kar yağışı uyarısı

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Meteorolojinin tahminine göre 17 Mart cuma günü (Bu gün) kar yağışı altında olacak iller şunlar:

    Bolu, Kastamonu, Karabük, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Erzurum, Hakkari ve Bitlis.

     

     

    Meteoroloji'den gelen kuvvetli kar yağışı uyarısı şaşkınlık yarattı. Van, Bitlis, Hakkari ile Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bugün 7 ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, asıl fırtına yarın kopacak. Hava durumu tahminine göre de bu kar yağışı tipiyle birlikte ve yer yer çok kuvvetli olacak.

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