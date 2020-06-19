Şiddetli yağış ve dolu SEDAŞ’a engel olmadı

Haber: N. Halid Altundal

Şiddetli yaz yağmurları gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Pazartesi günü başlayan yağışlar bazı yerlerde etkisini artırarak hafta boyunca devam etti. Meteoroloji yetkilileri Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de yıllık ortalamanın üzerinde yağış olduğunu açıklarken, Kandıra ilçesinde metrekareye 63 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Önümüzdeki günlerde de yağışın devam edeceği bölgemizde 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ)’ye bağlı ekipler, yoğun yağmur ve doluya rağmen zorlu şartlar altında çalışmalarına ara vermeden devam etti.

ŞİDDETLİ YAĞMURUN YOL AÇTIĞI ARIZALARA MÜDAHALE ETTİLER

Hafta boyunca süreceği açıklanan zorlu hava şartları altında gece gündüz demeden enerji nöbetlerine devam eden SEDAŞ ekipleri, şiddetli yağmur, dolu ve yıldırım düşmesinin yol açtığı arızalara hızlı biçimde müdahale ettiler. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan enerji trafolarına yıldırım çarpması sonucu elektrik kesintileri yaşanırken, SEDAŞ ekipleri iş güvenliği tedbirlerini alarak gerekli onarımları yaptılar. Yağmur ve dolu nedeniyle zarar gören enerji şebekelerindeki bakım ve onarım işlemleri de SEDAŞ ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanarak, bölgede yaşanan kesintiler giderildi. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri gök gürültülü şiddetli sağanak yağışın pazartesi gününe dek süreceğini açıkladılar. SEDAŞ ekipleri ve 186 SEDAŞ Çağrı Merkezi olumsuz hava koşullarında hizmet vermeye devam edecekler.