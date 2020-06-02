Şiddetli yağışa karşı uyarı yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin sistemin etkisi altına girecek. Batı Karadeniz bölümü Ankara, Çankırı, ve Kırıkkale hafta ortasına kadar yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Çankırı geneli ile Düzce, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yağışların Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bölgemizde etkili olacağı Cuma günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

İlimiz ve çevresinde dün başlayan yerel yağmurlar bugün, yarın ve Perşembe günü devam edecek. Perşembeye kadar hava zaman zaman sağanak yağışlı olmak üzere parçalı veya çok bulutlu olacak. Cuma günü hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece dolayında artış gösterecek. Cuma günün ile 8 haziran Salı günü aralığında hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacak.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;