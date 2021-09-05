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Şiddetli Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu, İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Müdürlük, sel ve su baskınlarına karşı da özellikle uyarıda bulundu.

Şiddetli Yağışlar Geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , sel ve su baskınlarına karşı da özellikle uyarıda bulundu. BOLU 9°C, 23°CAz bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. Meteroroloji Genel Müdürlüğü’nün bu haftaki 5 günlük hava durumu tamini ise şu şekilde;

6 Eylül Pazartesi, en düşük sıcaklık 14, en yüksek 21 derece, gökgürülktülü sağanak yağışlı

7 eylül Salı, en düşük sıcaklık 11, en yüksek 22 derece, parçalı bulutlu

8 Eylül Çarşamba, en düşük 13, en yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

9 Eylül Perşembe, en düşük 14, en yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

10 Eylül Cuma günü, en düşük 12, en yüksek 21 derece, gökgürültülü sağanak yağışlı

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