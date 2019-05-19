Şiddetli yağmur Bolu’yu felç etti

Haber: C. Kutay AYKAN

Şiddetli yağmur ve yıldırım çakması sonrası Bolu merkez adeta felç oldu. Merkez Tepecik Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı Müstakil Evlerde çatıya yıldırım düşmesi sonucu bir evin ahşap çatısı ve duvarla alev aldı. Sabaha kadar su baskınlarına ve yangınlara müdahalede bulunan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri bu eve de zamanında yetişerek, yangını büyümeden önledi.

24 saattir aralıklı olarak şiddetli bir şekilde yağan yağmur nedeniyle 80’nci yıl alt geçidi, Gölyüzü Mahallesi alt geçidi sular altında kalarak, kapandı. Edinilen bilgiye göre ilimizde 60 iş yeri ve ev sular altında kaldı. İtfaiyenin yanı sıra su baskınlarına vatandaşlarda destek verdi. Civril Mahallesinde de bir elektrik trafosu düşen yıldırım sonrası patladı. İtfaiye su baskınlarına ve yangınlara hala daha müdahale etmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 12:37