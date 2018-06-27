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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Şiddetli yağmur elektrikleri kesti

    Bolu şehir merkezine dün akşam yağan şiddetli yağmur yağışı hayatı felç etti. Şiddetli yağmur yağışı nedeniyle hal pazarını su bastı. Esnaflar işyerlerine girmek için sebze ve meyve kasalarından köprü yapıp işyerlerine girebildi. Birçok mahalle de uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 10:54
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    Şiddetli yağmur elektrikleri kesti
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre dün akşam şehir merkezine metrekareye 19 kilogram yağmur düştü. Meteoroloji yetkilileri hafta sonuna kadar şehir merkezine öğleden sonraları yağmur yağışlarının devam edeceğini bildirdi.

    HAL PAZARINI SU BASTI

    Şiddetli yağmur yağışı bir çok mahalle ve sokakları etkisi altına alırken, yağmur yağışından en çok hal pazarı esnafları etkilendi. Sabahın erken saatlerinde hale gelen esnaflar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Bir çok ürün sular altında kalırken, esnaflar işyerlerine girmek için çareyi sebze ve meyve kasalarından köprü yapmakta buldular. Esnaflar kasaların üzerinden geçerek işyerlerine girebildiler.

    ARAÇLARIN ÜSTELERİNE HALI SERDİLER

    Birçok araç sahibi şiddetli yağmurla beraber dolu yağmasından korkarak araçlarının üzerine halı sererek, kaportaların zarar görmemesi için kendilerince önlem almaya çalıştılar. Yağmur yağışı kazaları da getirdi. D100 karayolu üzerinde araçlar birbirine girerken, kazalarda maddi hasarlar meydana geldi.

    SOKAKLAR SELE DÖNÜŞTÜ

    Şiddetli yağmur yağışı sokakların sele dönüşmesine neden oldu. Bazı araçlar sokak aralarında bulunan su ızgaralarının üzerine araçlarını çekince yollarda su birikintilerine neden oldu. Bu duruma Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan trafik ekipleri müdahale etti.

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