Şifa Deposu Hanzade Çorbacısında

Haber: Ceylan Beykoz

Kış ayları ile birlikte yavaş yavaş hastalıklar da görülmeye başladı. Soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise Hanzade Çorbacısında özenle hazırlanan çorbalar geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor. Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özellikle hayvanların baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini de üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.

Hanzade Çorbacısında her gün müşterileri için kelle paça çorbası hazırlayan Mustafa Yüksel, kış aylarının gelmesi sebebiyle kelle paça, ayak paça ve bunlar gibi sakatat çorbalarının tüketiminin arttığını söyledi. Yüksel, "Kış aylarında yine bağışıklık sistemini korumak, gripten, nezleden korunmak için de bu çorbaların tüketimi artmaktadır. Vatandaşlarımızın yine bu şekilde kelle paça ve ayak paça çorbalarını tüketmelerini tavsiye ederiz. İşletmemizde Beykoz kelle paça diye tabir ettiğimiz Beykoz et paça, kelle paça,kuzu ayak paça,dana ayak paça dana kelle paça olmak üzere ve bunların karışımı olan çorbalarımız mevcut. Yapımında kaval kemiği, dana tranç, kuzu ayak paça dana ayak paça dana kelle paça dana et paçanın sularının toplamını kullanıyoruz. Maraş’ın pul biberi, Antep’in salçası, Trabzon vakfı kebir tereyağı ile harmanlanarak yaklaşık 12 saatte çıkarttığımız bir çorbadır. Tam bir şifa deposudur ve kışın ilaç niyetine içebileceğimiz şifa kaynağıdır. Onun için müşterilerimizin çoğu bize gelip bize hasta çorbası hazırlar mısınız diye sipariş verirler“ ifadelerini kullandı.