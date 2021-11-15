Şifalı “Yel Suyu”



Haber: Okay Özcan

Foto: Metin Ferah

1200 rakımlı At Yaylası'nda saat 10.10'da başlayan yürüyüş, At Yaylası'na 2 buçuk kilometre mesafede bulunan ve şifalı su olarak bilinen 980 rakımlı Yel Suyu'nun bulunduğu yerden, dere boyunca devam etti.

HER DERDE DEVA “YEL SUYU”

At Yaylası'nda bulunan sekiz yaylanın sakinlerince şeker, mide rahatsızlıkları ve hemoroide karşı şifalı oluğu belirtilen Yel Suyu, At Yaylası'nada yürüyüş yapanların da uğrak yeri oluyor.Yel Suyu'nun bulunduğu yere gelenler, Yel Suyu'ndan kana kana içip, pet şişelere doldurmadan yapamıyorlar.

“YEL SUYU İLE YIKAR, KANA KANA SU İÇİRİRLERDİ”

At Yaylası'nda yaylaları bulunan Kılıcarslan Köyü'nden 45 yaşındaki Emel Rüzgar, “Ben 10-12 yaşlarında iken, yayla sakinleriyle, Yel Suyu'nun bulunduğu yere gelir, anneler çocuklarını şifa olsun diye kazanda ısıtılan Yel Suyu ile yıkar, kana kana su içirirlerdi” dedi.

Kayın ağaçlarının gazelleriyle kaplı zeminde yürümenin keyfini çıkartan doğasever grup, Tem Otoyolu'nun Bolu Dağı geçiş tünelinin İstanbul- Ankara çıkışının bulunduğu tünelinin üst kısmından devam edip,Yeşilköy'deki tünelden geçerek, 11 kilometrelik yürüyüşü saat 14.05'de Koru Otel'de sona erdirdiler. Otelin bahçesinde yapılan sıcak çay ikramı ile grup yorgunluğunu attı.