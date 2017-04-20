Özel Haber: Kasım ŞAHİN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite Merkezinde sigara ve alkol satışının yasak olmasına rağmen, iddiaya göre bu yasak bazı esnaflar tarafından deliniyor. Sigara kullanan öğrenciler, markete gidip sigara var mı? Sorusuna hayır cevabı alıyorlar. Ancak, şifreyi söyleyen öğrenci bir lira da fark ödeyerek amacına ulaşabiliyor. Öğrenciler ile marketçi arasında ki şifreler şu şekilde; “Beyaz leblebi”; “Sarı leblebi”, “Sarı beyaz”, “Koyu mavi”, Mavi” ve “Kırmızı” Bu şifrelerin hep sinin farklı anlamı bulunuyor. Beyaz leblebi istendiğinde işletmeci öğrencinin hangi marka ve cins sigara istediğini anlıyor ve öğrenciye el altından o sigarayı satıyor. Birde öğrenci sigara parasının üstüne 1 TL’de hizmet bedeli ödüyor.
Böylelikle AİBÜ Kampüsü içerisinde ruhsatsız sigara satışı dolayısıyla zararlı madde satışı gerçekleşmiş oluyor. Bu haberimizle kampüs içerisindeki özel şifrelerde bir nevi çözmüş oldu.
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