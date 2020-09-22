Haber: N. Halid Altundal

Unutulmaya yüz tutan Ahilik geleneğinin yaşatılması adına çalışmalar yapan Bolu Ülkü Ocakları, Seben ve Mengen ilçelerinde esnaflara siftah paralarını ulaştırdı. İlçe teşkilatları tarafından hazırlanan kutlama mesajı, Ahilik duası ve siftah paraları sabah erken saatlerde esnafların kapısına bırakıldı.

“SİFTAH BİZDEN, BEREKET ALLAH’TAN”

Bolu Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen etkinlikle alakalı olarak yapılan açıklamada, “Ahilik, Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda o dönem Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkanı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirmek için kuruldu. Bolu Ülkü Ocakları olarak, sabah namazının ardından Mengen ve Seben esnaflarımızın işyerlerine Ahilik Haftası kutlama mesajımız, !Ahilik Duası! ve siftah paralarını bıraktık. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Dik baş, tok karın, mutlu yarın! Siftah bizden, bereket Allah’tan” ifadelerine yer verildi.