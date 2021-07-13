Sigara atmayın çiftçimizin umudunu yakmayın!

Haber: Aysun Beykoz

Yolculuk sırasında çevreye rastgele atılan sigara izmaritleri nedeniyle maalesef bu dönemlerde sık sık yangınlar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek adına Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarlalara sigara atılmaması konusunda uyarı yaptı. Yapılan tespitlerde, bu yangınların çoğunun, ya araçla ya da yaya olarak o bölgede yolculuk yapanlar tarafından atılan sigara izmaritleri nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Her yıl binler dönüm ekili alan atılan tek bir sigara izmariti nedeniyle yanarak kül olmakta. Çiftçilerin bir yıl boyunca özenle emek harcadığı arpa-buğday tarlaları sigara içen dikkatsiz şoförlerin düşünmeden camdan attıkları sigaralar yüzünden binlerde dönüm arazi, toprakta yaşayan binlerce canlı, tonlarca mahsul, çiftçilerin emeği, umudu kül oluyor.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, “Söndürmeden atılan sigara; Umutla beklenen hasadın hüzünle sonuçlanmasına sebep olduğu gibi, içerisinde var olan canlı hayatı da yok etmektedir” ifadelerine yer verildi.