Sigara fiyatları düşecek mi?

Haber: N. Halid Altundal

Sigara ve bazı tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranında düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bu mallarda 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de %67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için %63 olarak belirlendi. Bu ürünlerde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmadı.

SİGARA FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Yapılan vergi düzenlemesi sonrası tütün ürünleri fiyatında değişiklik olup olmayacağı konusu merak edildi. Edinilen bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle üreticilerin vergi yükü düşürüldü. Buna bağlı olarak sigara ve tütün ürünlerinin fiyatında herhangi bir indirimin şu an söz konusu olmadığı ifade edilirken nispi vergi oranının düşürülmesinin olası fiyat artışını kısıtlayacağı bildirildi.