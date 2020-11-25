“Sigara genelgesine tereddütsüz uyun”

Haber: N. Halid Altundal

81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen “Koronavirüs Değerlendirme” toplantısına katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda salgının illerdeki seyri ve son alınan tedbirler ile denetimler masaya yatırıldı. Bakan Süleyman Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.