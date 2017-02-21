Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin Taşkesti beldesinde 3 şüpheli şahıs, marketten çaldıkları sigaraları bölge esnafına yarı fiyattan çalmaya çalıştılar. Şahısları, belde esnafı ihbar edince jandarma ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kullandu 34 UVR 94 plakalı aracı Karamurat Köyü yakınlarında durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada araçtan bir miktar sigara ele geçiren kolluk kuvvetleri Cihangir Usta, Mehmet Taştan ve Necmettin yıldırım isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre şüphelilerin, Mudurnu'da İsmail Demirkol'a ait dükkan yaklaşık 2 bin lira değerinde sigara ile bir miktar para, Taşkesi beldesinde Murat Yaman'a ait marketten ise 30 bin liralık sigara ile dükkanın çelik kasasını çaldıkları öğrenildi.