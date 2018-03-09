Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi’nde iddiaya göre Ceyhun Özdemir, 14 FM 322 plakalı otomobili ile seyir halindeyken sigara yakmaya çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil önce bir sitenin duvarına daha sonra da kaldırım üzerindeki ladin ağacına çarparak durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü Ceyhun Özdemir, “Hanımı almaya gidiyordum. Tam sigara yakacaktım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Aniden oldu anlayamadım” dedi. Kazanın ardından gelen polis ve Bolu Belediyesi ekipleri site ve ağaçla ilgili olarak hasar tespit çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri de motor kısmından dumanlar çıkan aracın alev almaması için gerekli müdahalede bulundu.