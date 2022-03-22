Sigara imalathanesine baskın!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mart tarihinde saat 16.45 sıralarında edinilen istihbarata göre bir apartmanın zemin katına baskın düzenledi. 2 kişinin kaçak sigara imalatı yaptığına yönelik düzenlenen operasyonda 125 kilogram kıyılmış kaçak açık tütün, 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin adet içerisi tütün ile doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 1 adet sigara imalatında kullanılan kaçak elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet sigara imalatında kullanılan kaçak kompresör ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgisi olan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.