Sigara izmariti yangın çıkardı

Haber: N. Halid Altundal

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden araçlar içerisinde yol kenarına atılan sigara izmaritleri tehlike saçıyor. Bir araç içerisinden yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Yol kenarından alevlerin yükseldiğini gören sürücüler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynaşlı İtfaiyesi geldi. İtfaiye sigara izmariti sebebiyle çıkan yangını kısa sürede söndürürken Kurban Bayramı bitişi dolayısıyla yoğunluğun olduğu otoyolda trafik felç oldu. Yangın dolayısıyla 1 dönümlük arazi zarar görürken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.