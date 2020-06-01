​​​​​​​Sigara tiryakilerini üzecek açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada sigara kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmeye yönelik tüm adımlarında belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alkol düzenlemesinden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Bu yöndeki gayretlerimizi, özgürlüklere müdahale ithamıyla yasakçılık, baskıcılık iftirasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Oysa genç olmak, özgür olmaktır. Genç olmak, kendi kararlarını alabilmektir. Genç olmak, bağımsız düşünmektir. Genç olmak, yeri geldiğinde küresel hegemonların, özellikle medya, sinema ve müzik sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli algı kampanyalarına kafa tutmaktır” dedi.

"HİÇBİR ZARARI DAHİ OLMASA KABUL ETMİYORUM"

Kendilerine elektronik sigara konusunda birçok teklif ve taleplerin geldiğini söyleyen Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Bu talepler kabul edilebilecek talipler değildi. Adeta sanki bizi aldatacaklar, böyle şeylerle huzurumuza geliyorlar; 'Elektronik sigaranın hiçbir zararı yoktur.' Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum. Bundan sonraki süreçte de duruşumuz aynıdır. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü biz gençliğimizi feda edemeyecek kadar bu noktada kararlıyız” diye konuştu.

"BİZ YİNE VERGİYİ SİGARAYA BİNDİRECEĞİZ"

Erdoğan, vergiler içinde en çok vergi yükünü sigaraya yüklediklerini, "acaba ne derler?" diye de düşünmediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz, fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz. Özellikle BM, Yeşilay, TÜBİTAK olarak da bu konudaki vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz."

YENİ SİGARA YASAKLARI GELİYOR

Video konferans etkinliğine katılan Dr. Muhammed Keskin'in 18 yaş sınırı denetimlerinin daha iyi yapılması ve okula yakın sigara satışının yasaklanmasının önemini vurgulaması üzerine Erdoğan, "Kardiyolojide sizler bu hastalarımızın, hele hele kalp cerrahisinde ameliyatı yaptığınız zaman o kalpteki durumun ne olduğunu çok daha yakından görüyorsunuz. Nikotinleri çok daha yakından görüyorsunuz. Akciğer'de bu nikotinler çok daha açık, şeffaf olarak gözüküyor. İnşallah okullara yakın mahallerden tutunuz, kafelere vesaire yönelik olarak da ciddi bir kısıtlama yasaklama... Bu tür kararları almanın arifesindeyiz “ifadelerini kullandı.