Sigarada yeni vergi artışı

Haber: Ceylan Beykoz

Resmi Gazetenin 15 Ağustos 2019 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında değişiklik yapıldı. Sigarada 0.4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi. 1424 sayılı Cumhurbaşkanı kararında tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar” adı altında yer alan ürünün %40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek %67’ye çıkarıldı.

Yapılan değişikliğin ardından bazı ucuz sigaralarda fiyat artışına gidilebileceği öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta gelen zam sonrası en pahalı sigara 18 TL’ye satılmaya başlanmıştı.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?

Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.