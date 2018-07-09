Haber: Kasım ŞAHİN

D-100 üzerinde uygulama yapan KOM Şubesinin deneyimli ekipleri, şüphelendikleri bir kargo firmasının kamyonunu durdurarak, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bilgisayar kasaları ve çamaşır makinalarının içerisine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 900 paket pipo tütünü ele geçirdi.

Piyasa değeri 20 bin TL’yi bulan kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 2 kargo firması çalışanı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gümrük kaçağı sigaraların doğu illerinden İstanbul iline götürüldüğü belirlendi.