banner133

banner101

21 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sigaranın tek faydası devlete

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Tütün Kontrol Ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek 4207 Sayılı Kanunun uygulanması için çalışıyor. Sigaranın tek faydasının devlete olduğu gerçeği de ortaya çıktı.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
    Bu haber 106 kez okundu
    Sigaranın tek faydası devlete
     Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Konu ile ilgili açıklama yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol;  “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın tüm bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutulması amacıyla Bağımlılık ile Mücadeleye özel bir önem ve öncelik verilmektedir. Bu konuyla ilgili ekiplerimiz denetimlerine devam etmektedir. Gerek gelen başvurular ve ihbarlar, gerekse rutin yaptıkları denetimlerle yasa ihlali söz konusu olduğunda gerekli cezai işlemi uygulayarak kanunun uygulanmasını sağlamaktadırlar.” dedi.

    Demirkol; “Tütün Kontrol ekiplerimiz 4207 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılı içinde toplam 14.020 denetim yaptılar. 2017 yılı içinde gelen ihbarları değerlendiren ekipler 68 ihlal tespit edip toplamda 184.436 TL cezai işlem uyguladılar” diyerek ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

    İŞTE CEZALAR

    1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sigara cezaları arttırıldı. Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üreten kimselere 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca kapalı alanda sigara içmenin cezası da 109 TL olarak belirlendi. Sigara içilebilir alanlar için standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesi ise yasak. Bu kuralların yerine getirilmemesi 1486 TL ile 7453 TL ceza uygulanacak.

     İŞTE SİGARA CEZALARININ MADDE MADDE TAMAMI

    Uyarı yazısı asmama cezası 1833 TL

    Kapalı alanda sigara içmenin cezası 109 TL

    Tütün firması ismi bulunan kıyafet ve takı taşıma cezası 109 TL

    İzmarit, paket ve ağızlığı çevreye atma cezası 65 TL

    Sigara içilmesine izin veren işletmeye 1486 ile 7453 TL arasında ceza kesilecek.

    Televizyonda ve internette sigara satmanın cezası 36.758 TL ile 183.817 TL arasında

    Sağlık eğitim ve kültür alanlarında sigara satışı yapmanın cezası 1486 TL

    Pazarlama ve satışta 18 yaşından küçükler istihdam edilmişse 1833 TL

    Adet sigara satmanın cezası 1833 TL ile 18.377 TL arasında değişecek

    İşletme dışından görünecek şekilde sigara satmanın cezası 55.142 TL

    Satış belgesi olmadan satmanın cezası 9.186 TL ile 91.907 TL arası

    18 yaşından küçüklere sigara satmanın cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş durumdadır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Hasbelkader “ …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir İŞ DÜNYASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÜÇLEME
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129