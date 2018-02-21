Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Konu ile ilgili açıklama yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol; “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın tüm bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutulması amacıyla Bağımlılık ile Mücadeleye özel bir önem ve öncelik verilmektedir. Bu konuyla ilgili ekiplerimiz denetimlerine devam etmektedir. Gerek gelen başvurular ve ihbarlar, gerekse rutin yaptıkları denetimlerle yasa ihlali söz konusu olduğunda gerekli cezai işlemi uygulayarak kanunun uygulanmasını sağlamaktadırlar.” dedi.

Demirkol; “Tütün Kontrol ekiplerimiz 4207 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılı içinde toplam 14.020 denetim yaptılar. 2017 yılı içinde gelen ihbarları değerlendiren ekipler 68 ihlal tespit edip toplamda 184.436 TL cezai işlem uyguladılar” diyerek ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

İŞTE CEZALAR

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sigara cezaları arttırıldı. Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üreten kimselere 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca kapalı alanda sigara içmenin cezası da 109 TL olarak belirlendi. Sigara içilebilir alanlar için standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesi ise yasak. Bu kuralların yerine getirilmemesi 1486 TL ile 7453 TL ceza uygulanacak.

İŞTE SİGARA CEZALARININ MADDE MADDE TAMAMI

Uyarı yazısı asmama cezası 1833 TL

Kapalı alanda sigara içmenin cezası 109 TL

Tütün firması ismi bulunan kıyafet ve takı taşıma cezası 109 TL

İzmarit, paket ve ağızlığı çevreye atma cezası 65 TL

Sigara içilmesine izin veren işletmeye 1486 ile 7453 TL arasında ceza kesilecek.

Televizyonda ve internette sigara satmanın cezası 36.758 TL ile 183.817 TL arasında

Sağlık eğitim ve kültür alanlarında sigara satışı yapmanın cezası 1486 TL

Pazarlama ve satışta 18 yaşından küçükler istihdam edilmişse 1833 TL

Adet sigara satmanın cezası 1833 TL ile 18.377 TL arasında değişecek

İşletme dışından görünecek şekilde sigara satmanın cezası 55.142 TL

Satış belgesi olmadan satmanın cezası 9.186 TL ile 91.907 TL arası

18 yaşından küçüklere sigara satmanın cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş durumdadır.