Sigaraya bir zam daha

Haber: S. Özge Yücel

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Aybaş’ın aktardığına göre Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam geldi.

JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Diğer sigara markalarının zam yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellenecektir.

SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELECEK?

Sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği konuşuluyor. Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konuya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Parliament: 29,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL